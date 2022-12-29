В двух ДТП, произошедших одновременно, погибли 9 человек

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух ДТП со смертельным исходом, произошедших сегодня, 29 декабря, одновременно в Самарской области, сообщает пресс-служба МВД региона. Происшествия случились в Сызранском и Камышлинском районах при неблагоприятных погодных условиях.

Предварительно установлено, что в 9:40 на 867 км автодороги М-5 «Урал» на территории Сызранского района произошло столкновение машины «Лада Калина» и грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и 4 пассажира легковушки погибли на месте.

Еще одна авария произошла в это же время на 1176 км этой же трассы на территории Камышлинского района. В результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика с автоприцепом «Вольво» погибли водитель и 3 пассажира легкового автомобиля. // Фото: пресс-служба МВД по Самарской области.