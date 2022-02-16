В четверг воздух в Карелии вновь прогреется до плюсовых значений

Завтра, 17 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки, местами сильные в виде мокрого снега, на севере снега. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°C, на севере местами до -12°C, днем +2, -3°C, на севере до -5°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже 0-1, пасмурно, снег.

В Сортавале 0+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Franz26