В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 10

Завтра, 29 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью +3,+8°С, днем +5,+10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +6+7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +8+10, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото photosight.ru