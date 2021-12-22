В четверг в Карелию придут снегопады и метель

В четверг в Петрозаводске и Карелии будет облачно, с прояснениями ночью. Ночью пройдет снег, днем он тоже будет идти, местами переходя в метель. На дорогах по-прежнему гололедица, передает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха в Петрозаводске днем будет -5, -7 градусов, ночью -12, -14 градусов.

Гидрометцентр России прогнозирует, что в Калевале днем будет -10, ночью -15 градусов;

В Кондопоге днем -5, ночью – 15 градусов;

В Медвежьегорске днем -7, ночью -16 градусов;

В Олонце днем -3, ночью -10 градусов;

В Пудоже днем -7, ночью -9 градусов;

В Сегеже днем -8, ночью -17 градусов;

В Сортавале днем -3, ночью -15 градусов;

В Суоярви днем -5, ночью -16 градусов. // Фото: cocoparisienne/Pixabay.com