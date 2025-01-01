В четверг в Карелии подморозит и пойдет снег

В Петрозаводске 2 января облачно, днем с прояснениями. Ночью сильный, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -7, -9 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно, на севере с прояснениями. Ночью по южным районам ожидается снег, местами сильный, днем на большей части небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, на севере -13, -18, днем -5,-10, на севере до -15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -17, днем -13;

В Кондопоге ночью -14, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -18, днем -9;

В Олонце ночью -9, днем -6;

В Пудоже ночью -13, днем -7;

В Сегеже ночью -17, днем -11;

В Сортавале ночью -12, днем -8;

В Суоярви ночью -18, днем -10. // фото «Петрозаводск говорит»