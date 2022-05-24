В центре Петрозаводска открылась новая многопрофильная клиника

«Красивое здоровье» - именно под таким девизом в центре Петрозаводска, на проспекте Ленина, 21 открылась новая многопрофильная клиника GENESIS. Приоритетами в работе каждого сотрудника являются качество и результат, то есть позитивные изменения в здоровье пациента.

Основными направлениями работы клиники являются:

- УЗИ экспертного класса;

- терапия и семейное сопровождение;

- выезд на дом;

- лабораторные исследования;

- дерматология;

- трихология;

- медицинская и аппаратная косметология;

- центр подростковой и юношеской косметологии;

- центр аппаратной мужской косметологии.

В своей работе персонал клиники опирается на принципы доказательной медицины, соблюдает международные протоколы и стандарты обследования и лечения. Неотъемлемой частью работы врачей является использование передовых технологий в соответствии с мировыми медицинскими требованиями. К примеру, GENESIS обладает первой в Карелии многофункциональной лазерной платформой CANDELA Nordlys для лечения широкого спектра кожных заболеваний, а также для проведения косметологических процедур.

Все специалисты клиники имеют медицинское образование и регулярно повышают квалификацию, что позволяет внедрять в деятельность врачей передовые безоперационные методики термолифтинга, подтяжки лица и шеи, а также блефаропластики. В GENESIS также работают специалисты из г.Санкт-Петербурга.

У GENESIS хорошие деловые взаимоотношения с клиниками-партнерами как в Республике, так и за ее пределами, что позволяет, при необходимости, привлекать в помощь и для консультации специалистов из этих клиник.

Ценовая политика клиники отличается гибкостью и социальной направленностью, что делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступнее для каждого жителя и гостя города. Также производится работа по ДМС и экспертиза временной нетрудоспособности.

Как утверждают специалисты клиники, здоровая кожа, здоровый человек – это всегда красиво, это уверенность в себе, это успешность во всем!

Записаться на консультацию, а также ознакомиться с более подробным перечнем услуг можно по телефону +7(8142)79-85-11, а также ежедневно с 9:00 до 19:00 по адресу: пр. Ленина, 21.

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