В 2020 году можно ожидать снижения ставок по вкладам и кредитам

«Продолжится переход клиентов в альтернативные инструменты сбережений, рост темпов кредитования, оптимизация банковских сетей и дальнейшее развитие цифровых финансовых услуг и сервисов»,

- поделился прогнозами член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

По словам Александра Пахомова, в 2020 г. на рынке банковских услуг высока вероятность замедления темпов роста розничного кредитования. Замедление произойдет под влиянием двух основных факторов: последовательных мер Банка России по снижению рисков, связанных с быстрым ростом необеспеченного потребительского кредитования, а также постепенным ростом долговой нагрузки на россиян. Сегмент потребительских кредитов замедлится наиболее значительно – после темпов роста около 21% в 2019 г. мы сможем увидеть рост лишь около 8% в 2020-м. Ипотечное кредитование, хотя и будет замедляться, но темпы его роста в будущем году все же останутся достаточно высокими – около 15% за год по сравнению с 17% в 2019 г. Поддержку росту окажет дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. Ипотека достаточно чувствительна к стоимости фондирования, поэтому снижение ключевой ставки позволит ипотечным ставкам выйти на новые минимумы, что поддержит спрос со стороны населения.

Темпы роста портфеля кредитов юридическим лицам российских банков в 2019 г. были довольно низкими, по итогам года они составят 4-5%. Столь низкие темпы вызваны как ростом налоговой нагрузки в результате повышения НДС с 18% до 20%, так и конкуренцией с долговым рынком, где ставки опустились до минимальных с 2013 г. уровней. В 2020 г. мы ожидаем ускорения темпов роста корпоративных кредитов до 10%. Это будет обусловлено несколькими факторами. Во-первых, экономика приспособится к повышенной налоговой нагрузке. Во-вторых, вслед за снижением ключевой ставки уменьшится стоимость заимствований для компаний, что также поддержит спрос на кредиты. Кроме того, с 2020 г. дополнительный позитивный эффект на рост портфеля окажет начавшийся 1 июля 2019 года переход на расчеты с застройщиками через эскроу-счета, когда средства покупателей будут заморожены до сдачи объектов и оформления первого права собственности. Это должно подстегнуть спрос застройщиков на период строительства.

Кроме того, на рост корпоративных кредитов может оказать эффект федеральный бюджет и реализация нацпроектов, а также ожидающееся в 2020 году начало процесса госинвестиций через Фонд национального благосостояния: по планам правительства, Фонд сможет предоставить лишь часть финансирования для реализации проектов, остальные средства компании будут инвестировать сами или занимать, в том числе, в банках.

По мере снижения рыночных ставок возможен отток средств физлиц в альтернативные инструменты – уже сейчас наблюдается быстрый рост количества клиентов брокеров, растет количество открытых ИИС. Поэтому потенциал для дальнейшего снижения депозитных ставок ограничен: банки будут вынуждены лавировать между необходимостью поддерживать маржу, с одной стороны и удерживать клиентскую базу, с другой.