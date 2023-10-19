Услуги стоматологов к Новому году могут подорожать на 30 процентов

Стоимость услуг стоматологов в России существенно вырастет к следующему году. Представители рынка прогнозируют повышение цен на треть, сообщает Тelegram-канал Mash.

Дело в нестабильном курсе рубля, санкциях против РФ и проблемах с логистикой.

- Цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30 процентов уже к Новому году. Виновники давно известны - курс, санкции и логистика,

- сказано в публикации.

Стоматологи и поставщики оборудования говорят, что основную часть материалов на российском рынке поставляли зарубежные компании.

Это, к примеру, корпорация 3M, которая предоставляла пломбы, композиты, а также резинки и полировочные диски. Уход компании из России оказал большое влияние на рынок. Отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли.

Также в России не осталось анестезии без содержания адреналина для аллергиков и беременных. Остались только испанский и отечественный варианты. При этом первый тоже заметно вырос в цене. // фото: wavebreakmedia_micro/ freepik.com