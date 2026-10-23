Уралсиб вошел в тройку лидеров по программам рефинансирования

Эксперты рассмотрели продукты ста российских банков по размерам кредитных портфелей и выбрали наиболее выгодные предложения.

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб занял второе место в октябрьском рейтинге программ рефинансирования, составленном порталом Выберу.ру. В исследовании участвовали продукты банков из Топ‑100 по объёму кредитных портфелей (на 1 сентября 2026 года).

Аналитики оценивали программы по комплексу параметров: диапазону ставок, максимальной сумме и сроку кредита, полной стоимости кредита и размеру ежемесячных платежей. Также учитывались дополнительные возможности — опции для снижения ставки, в том числе платные, возврат процентов, условия страхования, льготы для отдельных категорий клиентов, а также удобство сервиса: возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями рефинансирования кредитов можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Перед оформлением кредита оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID 2SDnjc32rEG