Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков по объему автокредитования на рынке Санкт-Петербурга по итогам марта-мая 2022 года, согласно данным Frank RG. Всего за весну банк выдал автокредитов на сумму 1,27 млрд рублей, заняв 2 место в марте и мае, 3 в место в апреле в рейтинге автокредитных банков в регионе.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Сохранять высокие темпы автокредитования весной этого года стало возможно за счет спроса на автомобили китайских производителей и на вторичном рынке,

– рассказывает Ренат Сейфетдинов, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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