Уралсиб - в десятке лидеров по объемам ипотечного кредитования

Наиболее востребованными у клиентов банка остаются кредиты на приобретение вторичного жилья

Фото: Банк Уралсиб

Уралсиб укрепил позиции на ипотечном рынке. Банк вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев текущего года. По данным аналитического исследования «Русипотеки», с января по август сумма выданных кредитов достигла 28,5 млрд рублей.

Высокие результаты зафиксированы и в отдельных сегментах: Уралсиб за указанный период вошёл в десятку лидеров по выдаче кредитов на покупку жилья на первичном рынке (10,9 млрд рублей) и по величине ипотечного портфеля на 1 сентября 2026 года (164,7 млрд рублей). Кроме того, по объёмам рефинансирования ипотеки банк занял 6‑е место в рейтинге.

Рост спроса на ипотеку в Уралсибе подтверждается динамикой: объём выдач по собственным рыночным программам за 8 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,3 млрд рублей. При этом чаще всего клиенты выбирали ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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