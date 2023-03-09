Упавшая клетка с попугаем тяжело травмировала ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге упавшая клетка с попугаем тяжело травмировала двухлетнего ребенка. Об этом сообщает издание «Невские новости».

По данным источника, инцидент произошел днем 8 марта, когда малыш с мамой был в гостях. Ребенка госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Врачи диагностировали у него тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и множество других повреждений. Состояние дошкольника оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь.

Изестно, что семья ребенка полная. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com