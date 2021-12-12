Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

В результате осложнений, вызванных инсультом, скончалась писательница Энн Райс, автор романа «Интервью с вампиром». Ее не стало сегодня, 12 декабря. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сын писательницы Кристофер Райс.

Райс умерла в возрасте 80 лет. Похороны пройдут в мавзолее семьи на кладбище Метаири в Новом Орлеане (США) в узком кругу.

Энн Райс родилась 4 декабря 1941 года. Она опубликовала свою знаменитую книгу в 1976 году. Роман стал первым в серии «Вампирской хроники». Его экранизировали в 1994 году. Главные роли в фильме исполнили Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст. Фото pixabay.com/klimkin