Умеренные снегопады пройдут в четверг в Карелии

Завтра, 13 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, временами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем -1+1.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-5, днем -3+2.

В Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже 0-1, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1+1, переменная облачность, снег.

Геомагнитная обстановка в норме.