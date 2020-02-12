12 февраля 2020, 17:23
Умеренные снегопады пройдут в четверг в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 13 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, временами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-2, днем -1+1.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0-5, днем -3+2.
В Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже 0-1, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -1+1, переменная облачность, снег.
Геомагнитная обстановка в норме.