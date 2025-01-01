Умеренные снегопады пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 1 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -3, -5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, днем на юге южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3, -8°С, на севере до -12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -3-9, пасмурно.

В Сортавале -3-5, пасмурно, снег.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»