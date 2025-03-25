Умеренные осадки ожидаются в среду на юге Карелии

Завтра, 26 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По южным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами по северным районам до -9°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем до +2, малооблачно.

В Сегеже ночью -3, днем до +4, ясно.

В Сортавале до +5, облачно, туман.

Ожидается умеренная геомагнитная буря.