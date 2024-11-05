05 ноября 2024, 14:46
Умер ветеран Карельского фронта Анатолий Щербаков
Освобождавший Карелию военный ушел из жизни в возрасте 99 лет
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков. С военным, освобождавшим Карелию, прощаются в Курске, сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Анатолий Щербаков ушел на войну в 16-летнем возрасте. Он пережил три ранения и в госпитале встретил Победу, его подвиги отмечены десятками орденов и медалей. Военный освобождал Олонец. В дальнейшем он постоянно приезжал в город на годовщину памятного события.
Власти Олонецкого района выразили соболезнования родным и близким Анатолия Щербакова. // Фото: паблик администрации Олонецкого района