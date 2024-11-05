Умер ветеран Карельского фронта Анатолий Щербаков

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков. С военным, освобождавшим Карелию, прощаются в Курске, сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Анатолий Щербаков ушел на войну в 16-летнем возрасте. Он пережил три ранения и в госпитале встретил Победу, его подвиги отмечены десятками орденов и медалей. Военный освобождал Олонец. В дальнейшем он постоянно приезжал в город на годовщину памятного события.

Власти Олонецкого района выразили соболезнования родным и близким Анатолия Щербакова. // Фото: паблик администрации Олонецкого района