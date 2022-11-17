Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков умер в 76 лет, передает ТАСС.

Он всю жизнь отдал фигурному катанию, внес неоценимый вклад в развитие российского и мирового фигурного катания. Горшков возглавлял Федерации фигурного катания на коньках более десяти лет. С 1998 по 2010 был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке. Пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы. Имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РФ. // фото: «Известия», Александр Казаков