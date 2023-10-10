Улицу в Петрозаводске перекроют на две недели

С 11 по 25 октября в Петрозаводске будет перекрыто движение по улице Новосеминарской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Перекресток улиц Антикайнена и Новосеминарской будет закрыт из-за ремонта моста через Неглинку. Стротели будут готовить подходы к переправе.

Автомобилисты смогут подъехать к школе искусств со стороны улицы Вольной, отметили в городской администрации. // Фото «Петрозаводск говорит»