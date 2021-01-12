Ученики театральной школы при Доме актера показали итоговый спектакль

В Доме актера в Петрозаводске завершилась девятая театральная школа «Твой выход». Юные актеры представили зрителям итоговый спектакль – сказку «Маленький Принц и Братство розы» о дружбе, верности и взрослении, сообщает Министерство культуры РК.

Подростки от 11 до 17 лет в течение нескольких дней под руководством опытных педагогов осваивали базовые навыки актерского мастерства, вокала, пластики тела, учились накладывать грим и создавать декорации. Результат их творчества – настоящий спектакль – зрители смогли увидеть уже на пятый день работы театральной школы.

Актерами и волонтерами школы «Твой выход» стали подопечные Центра помощи детям «Надежда», а также дети из обычных семей карельской столицы. Среди зрителей также было немало ребят из центра, которые пришли поддержать своих.

– В театральной школе «Твой выход» подростки из разных социальных групп развивают коммуникативные навыки, легче преодолевают социальные барьеры, а также посещают лаборатории по изготовлению кукол, декораций, бутафории и костюмов,

– рассказала руководитель проекта Елена Сапегина.

Театральная школа «Твой выход» работает в рамках проекта «Мосты взаимопонимания: диалог двух миров», поддержанного Фондом президентских грантов в 2020 году. (Фото: Министерство культуры РК)