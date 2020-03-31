Учебный год в России могут продлить на лето

Учебный год в России, возможно, продлят на лето в связи с вынужденной остановкой учебы в школах из-за распространения коронавируса. Как считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов, это зависит от того, насколько хорошо россияне сейчас будут соблюдать режим самоизоляции для скорейшей победы над инфекцией. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, он же установлен, чтобы не было распространения той ситуации, которая есть в других странах», - заявил Кравцов, отвечая на вопрос о продлении учебного года на летние месяцы.

Министр добавил, что власти страны делают все, чтобы не допустить тяжелого развития ситуации с коронавирусом в России.

Ранее было объявлено, что сроки вступительных экзаменов и зачисления в учебные заведения будут передвинуты из-за пандемии.