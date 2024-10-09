Участнику СВО из Медвежьегорска помогли в трудоустройстве

Одна из целей работы филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Карелия сделать так, чтобы уволенные с военной службы ветераны и участники специальной военной операции, обрели работу и все необходимое для полноценной жизни.



В июне 2024 года в Кадровый центр Медвежьегорского района обратился Константин Д. — участник специальной военной операции. Константин в июле успешно прошел личное собеседование и получил предложение о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя в должности рабочего.



10 октября с 11.00 до 13.00, в Кадровом центре Петрозаводска по адресу ул.Кирова, д.25, 2 этаж, состоится Ярмарка вакансий, участниками которой станут подопечные филиала фонда.



Присоединяйтесь к поискам работы вместе с нами! Информацию о событии можно получить у своего социального координатора или по телефону,

- сказали специалисты филиала фонда «Защитники Отечества».



Филиал фонда "Защитники Отечества"| Республика Карелия в Петрозаводске работает с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 17:00 в выходные. Офис находится по адресу Петрозаводск, улица Свердлова дом 1, телефон: 8 (8142) 44-53-10.

//Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"