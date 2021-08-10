У районов есть шанс получить до 2 миллионов на этнокультурное развитие

В Карелии проходит конкурс, победители которого получат деньги на мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов. Участвовать могут органы местного самоуправления районов и городских округов с населением не более 50 тысяч человек. Заявки принимают до 31 августа, сообщили в пресс-службе министерства национальной и региональной политики.

В качестве возможных направлений проектов для конкурса в министерстве назвали благоустройство территорий с учетом этнокультурных особенностей, сохранение и развитие языков и культуры народов, сохранение объектов культурного наследия, развитие местного традиционного народного художественного творчества.

Фонд конкурса - 10 миллионов рублей. От одного района можно предоставить одну заявку на сумму не более 2 миллионов рублей. При этом местным властям нужно быть готовым самим вложиться в проект. Софинансирование составит не менее 1% от общей стоимости проекта. Воплощать в жизнь свои проекты победители смогут с 15 сентября. (фото Evgeny, pixabay.com)