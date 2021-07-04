Наш корреспондент с места события сообщает, что на сцене появился местный житель (кажется, пьяный), который громко материт пожарных и грозится всех «порвать». Мужчина в синем сказал пожарному, что «всех завалит».

Несколько позже к дебоширу присоединилась женщина. Ругает пожарных, кричи:

«У меня там 50 литров бензина, а вы ничего не делаете!».

Пожарные вызвали полицию.

Представители МЧС говорят, что пожару присвоен повышенный ранг опасности. Пдъезжают спецмашины.

Тем временем начался какой-то адский замес. Группа местных жителей напала сперва на парня-зеваку, а потом две цыганки избили подростка. Есть видео, но его не показать: там мат на мате… Вот как выглядит парень, который дал отпор пьяному мужчине.