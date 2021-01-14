У клиентов банка «Открытие» появилась единая программа лояльности

Техническую реализацию проекта команды банка “Открытие” и GlowByte осуществили на базе EVAM CEP (Complex Event Processing) – инструмента, который позволяет реагировать на поведение клиентов в онлайне. EVAM интегрирован с основными бэк - офисными системами АБС, процессингом, интернет - и мобильным банком, клиентским фронтом. От идеи проекта до выдачи новых банковских карт и подключения первой тысячи клиентов прошло всего четыре месяца - уникально короткий для рынка срок.

Новая ИТ - платформа позволила банку «Открытие» централизовать продукты лояльности и персонализировать предложения для клиентов.

Единая платформа позволила банку ускорить запуск продуктов, повысить надежность и гибкость. Банк «Открытие» получил возможность настраивать акции, мгновенно реагирующие на поведение клиентов. Это позволяет подобрать для каждого клиента наиболее подходящие ему предложения и строить интересные геймификации.

«Наша команда стремилась сделать программу лояльности, которая отличается от уже существующих на рынке. При этом мы стали первыми, кто реализовал ее на базе программного решения класса CEP»

- отметил начальник отдела развития CRM-решений банка «Открытие» Андрей Федоров.

«Внедренная платформа позволила банку за короткие сроки запускать новые партнерские акции, вносить изменения в программу лояльности, а также является основой для запуска гемификационных механик, в том числе для игры “Собери рюкзак”. Платформа значительно сокращает время сотрудников на расчеты и сверки по бонусам. Команда GlowByte продолжает сотрудничество с командой банка “Открытие”, не только осуществляя технологические доработки, но и настраивая различные бизнес - сценарии акций в системе»

- прокомментировала Анастасия Хорошко, архитектор GlowByte.

Новая программа лояльности, реализованная на новой платформе, стала массовой, интересной для каждого клиента банка и востребованной. Сейчас более 1,8 млн клиентов активно пользуются картами с новой программой лояльности и участвуют в сценариях расчета бонусов.

Держатели карт могут выбрать, что получить в качестве бонуса — 3% кэшбэка на всё или до 11% в любимой категории (рестораны, путешествия, транспорт, красота или здоровье на выбор). Могут подключить свои программы лояльности по ко-брендовым картам (Аэрофлот, Utair, РЖД). Клиенты из категории малого и среднего бизнеса могут получать кешбэк за покупки по бизнес - картам.