28 февраля 2021, 15:51
Туристы из Карелии стали призерами всероссийских соревнований
Петрозаводские спортсмены добыли пять медалей во Владимирской области
Во Владимирской области прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Успешно выступили на турнире туристы из Карелии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Так, Георгий Берко завоевал серебро и на длинной, и на короткой дистанциях. Матвей Берко дважды стал бронзовым призером, а Данил Филиппов занял третье место на длинной дистанции. Таким образом, на счету нашей команды пять медалей.
Спортсмены занимаются у тренеров Александра Сивицкого и Людмилы Елесовой. Фото источника