Туристы из Карелии стали призерами всероссийских соревнований

Во Владимирской области прошли всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Успешно выступили на турнире туристы из Карелии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, Георгий Берко завоевал серебро и на длинной, и на короткой дистанциях. Матвей Берко дважды стал бронзовым призером, а Данил Филиппов занял третье место на длинной дистанции. Таким образом, на счету нашей команды пять медалей.

Спортсмены занимаются у тренеров Александра Сивицкого и Людмилы Елесовой. Фото источника