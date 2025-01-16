Труп нашли на улице в крупном районе Петрозаводска

В Петрозаводске прямо на улице обнаружен труп человека. Об этом сообщает паблик «Карелфорния News».

По данным источника, инцидент случился вечером 16 января в ЖК «Каскад» на Древлянке. Там был найден труп мужчины.

На месте происшествия работает полиция. Пока что не известно, есть ли в смерти человека криминальная составляющая. Личность умершего выясняется. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson