16 января 2025, 20:21
Происшествия

Труп нашли на улице в крупном районе Петрозаводска

На Древлянке работают экстренные службы

В Петрозаводске прямо на улице обнаружен труп человека. Об этом сообщает паблик «Карелфорния News».

По данным источника, инцидент случился вечером 16 января в ЖК «Каскад» на Древлянке. Там был найден труп мужчины.

На месте происшествия работает полиция. Пока что не известно, есть ли в смерти человека криминальная составляющая. Личность умершего выясняется. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

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