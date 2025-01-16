16 января 2025, 20:21
Труп нашли на улице в крупном районе Петрозаводска
На Древлянке работают экстренные службы
В Петрозаводске прямо на улице обнаружен труп человека. Об этом сообщает паблик «Карелфорния News».
По данным источника, инцидент случился вечером 16 января в ЖК «Каскад» на Древлянке. Там был найден труп мужчины.
На месте происшествия работает полиция. Пока что не известно, есть ли в смерти человека криминальная составляющая. Личность умершего выясняется. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson