Тридцать петрозаводчан победили в акции «КРЦ» и «ПКС-Водоканал»

Должник – это не про участников акции ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал». Тридцать петрозаводчан получили сертификаты в гипермаркет Петрозаводска. Для этого с 1 по 25 ноября они погасили долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Если же задолженности не числилось, достаточно было просто вовремя оплатить квитанцию.

В акции «Должник – это не про меня» приняли участие более 73 тысяч клиентов. Общая сумма погашенной задолженности составила 96 млн 340 тысяч рублей. Тридцать человек, которых выбрали методом генерации случайных чисел, получили приятные призы к Новому году.

Победители акции уже оповещены, петрозаводчанам позвонили специалисты ООО «КРЦ» и пригласили абонентов на вручение сертификатов.

«ПКС-Водоканал» поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и желает, чтобы 2024 год все абоненты провели с комфортом, а также напоминает о том, оплачивать счета необходимо до 25 числа каждого месяца. До конца года осталось совсем немного – встречайте 2024 год без долгов! О состоянии лицевого счета можно узнать по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31, на сайте в личном кабинете https://крц10.рф и с помощью чат-бота, QR-код для подключения к которому находится на квитанциях или сайтах ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал».