Три фуры застряли на перекрестке в Петрозаводске и перекрыли движение

Движение в сторону Невского проспекта в Петрозаводске утром 3 апреля оказалось полностью перекрыто. Об этом очевидец сообщил в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» и опубликовал фото.

На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Л. Чайкиной застряли три фуры. Вероятно, это произошло из-за сильного обледенения проезжей части. По ней ранее не мог проехать общественный транспорт.

- Движение в сторону Невского перекрыто!

– написал автор фотографии.

Комментаторы уточнили, что вскоре приехали коммунальщики, посыпали дорогу песком и вызволили грузовики из ледяного плена. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте