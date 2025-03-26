26 марта 2025, 16:44
Тренд из 2010-х вернулся в моду
Стилисты посоветовали в новом сезоне носить болеро
Фото: unsplash.com / Julia Zyablova
Известные дизайнеры вернули в моду популярный в 2010-х предмет гардероба. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на французскую версию журнала Vogue.
В моду вновь вошли болеро. Эта одежда представлена в последних коллекциях известных брендов, представленных на мировых Неделях моды в марте. Производители продемонстрировали фасоны из искусственного меха и изделия, украшенные люверсами.
Манекенщицы сочетали болеро на подиумах с облегающими кожаными и атласными юбками, бра-топами, футболками с надписями, сапогами и босоножками с гольфами.