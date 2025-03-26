26 марта 2025, 16:44
Мир

Тренд из 2010-х вернулся в моду

Стилисты посоветовали в новом сезоне носить болеро
Фото: unsplash.com / Julia Zyablova

Известные дизайнеры вернули в моду популярный в 2010-х предмет гардероба. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на французскую версию журнала Vogue.

В моду вновь вошли болеро. Эта одежда представлена в последних коллекциях известных брендов, представленных на мировых Неделях моды в марте. Производители продемонстрировали фасоны из искусственного меха и изделия, украшенные люверсами.

Манекенщицы сочетали болеро на подиумах с облегающими кожаными и атласными юбками, бра-топами, футболками с надписями, сапогами и босоножками с гольфами.

Обсудить
Метки: 
мода
Тренд
одежда
болеро
стилисты