Тренд из 2010-х вернулся в моду

Известные дизайнеры вернули в моду популярный в 2010-х предмет гардероба. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на французскую версию журнала Vogue.

В моду вновь вошли болеро. Эта одежда представлена в последних коллекциях известных брендов, представленных на мировых Неделях моды в марте. Производители продемонстрировали фасоны из искусственного меха и изделия, украшенные люверсами.

Манекенщицы сочетали болеро на подиумах с облегающими кожаными и атласными юбками, бра-топами, футболками с надписями, сапогами и босоножками с гольфами.