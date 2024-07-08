Трассу «Кола» сегодня перекроют из-за разводки Ладожского моста

В понедельник, 8 июля, будет временно закрыт участок трассы «Кола». Об этом сообщили в дорожном управлении «Северо-Запад».

Участок на 40 километре перекроют временно, это сделают из-за разводки Ладожского моста в Ленобласти,

Движение транспорта по мосту рядом с деревней Марьино будет полностью закрыто с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке состава судов «Вадим Клюев» + «ПК — 145» + «Виктор Шурпицкий» с максимальным высотным габаритом 20 метров. // фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»