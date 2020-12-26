Новогодняя праздничная суета подогрела интерес потребителей к светодиодной продукции. В интернет-магазине Электроторг - Electrotorg.ru товаром недели стала праздничная подсветка Дюралайт. В преддверии новогодних праздников спрос на праздничные гирлянды, подсветки и акриловые светодиодные фигуры значительно вырос. Жители стараются создать радостное настроение и украшают дома, деревья, окна, заборы красивыми светящимися изделиями. В Москве уже вошло в традицию в предрождественские и новогодние дни использовать гирлянды и декорации в общественном транспорте. Такая забота о горожанах воспринимается тепло и с восторгом. Если взрослые люди лишь улыбаются, то дети не скрывают своих впечатлений, что делает праздник еще более теплым.

Приобретая светодиодные светильники, кто-то выбирает только дорогие образцы, мотивируя покупку тем, что высокая цена гарантирует качество и долговечность приборов. Те же, кто решился на использование светильников с максимально низкой ценой, оправдывают выбор возможностью недорогой и быстрой замены в случае поломки ламп.

Чтобы понять, какую сумму стоит потратить на освещение и при этом получить качественное оборудование, первым делом стоит определить назначение светильников LED. От того, где и как вы будете эксплуатировать приборы, будут зависеть и цена, и характеристики светодиодного светильника.

Виды светодиодных светильников: линейные; встраиваемые; промышленные; офисные; уличные; ландшафтные; аварийные.

Если поставлена задача осветить длинные холлы концертных залов или спортивных арен, то линейные светильники - самые подходящие в данном случае. Они обладают узким, длинным сектором освещения, а это помогает высвечивать конкретные зоны помещения — рабочие, транспортные или зоны повышенной опасности. Средняя цена такого светильника 300 рублей и варьируется в зависимости от производителя.

Подвесные светодиодные светильники и люстры для жилых помещений могут стоить очень дорого. Здесь все определяет уровень дизайна, рейтинг торговой марки и просто вкус покупателя. Однако не стоит думать, что высокая цена гарантирует вам покупку чего-то уникального.

Проверить это просто. По запросу светодиодные светильники купить средняя цена сегмента премиум составляет в среднем 40-50 тысяч рублей за штуку. И если вы откроете характеристики и сравните их с показателями светильника за 3 тысячи, то приятно удивитесь - они могут быть идентичными.

При выборе обращайте внимание на следующие характеристики:

Мощность,

напряжение,

цветовая температура,

световой поток,

материал корпуса,

материал рассеивателя,

цвет.

У люстры за 50 000 тысяч, вероятнее всего, будут те же показатели, что и у светильника за 3 000 - светить они будут одинаково.

Регистрируйтесь и выбирайте подходящие светильники светодиодные led по доступной цене на сайте Electrotorg.ru и участвуйте в уникальной бонусной программе «Кэшбэк наличными». Можно забрать сумму скидки реальными деньгами в кассе магазина.

На правах рекламы.