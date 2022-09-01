Торжества на площади Кирова в Петрозаводске отменили

Из-за неблагоприятных погодных условий намеченные на 1 сентября массовые мероприятия для школьников не состоятся. Их решили перенести, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торжества проведут в конце учебного года, в мае. Об этом заявил мэр Владимир Любарский. Напомним, ранее сообщалось об отмене парада первоклассников. Но «Первоклассную академию» и «Город моей мечты» власти надеялись провести. Не получилось.