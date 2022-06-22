Tikkurila объявила об уходе из России
Финские производители один за другим постепенно объявляют об уходе из России. Сегодня стало известно, что компания по производству лакокрасочной продукции Tikkurila решила свернуть свой бизнес. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
В заявлении производителя говорится, что компания продавала минимальное количество товара, чтобы платить зарплату работникам, но оказалась «не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».
В России у Tikkurila три производственные площадки. Компания намерена продать бизнес или найти иной выход.
В нашей стране компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, Текс, «Ленинградские краски». Торговые отношения между странами велись еще с советских времен, а первый завод в России был построен в 1995 году. (фото unsplash.com, Sven Brandsma)