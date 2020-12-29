29 декабря 2020, 09:27
Экономика

Территория опережающего развития «Кондопога» пополнилась резидентами

Три новые компании внесены в реестр ТОР Карелии

Департамент регионального развития министерства экономики России внес несколько новых фирм в список резидентов территории опережающего развития «Кондопога», сообщает сайт правительства Карелии.

ООО «Армахус» создаст в Кондопожском районе промышленное производство быстровозводимых зданий модульного типа, ООО «Карельский агропромышленный комплекс» – запустит производство охлажденных мяса и субпродуктов, СОО «Арвиос» займется камнеобработкой. Данные организации подписали соглашения с Минэкономразвития Карелии и уже готовы приступить к организации своих производств.

«Кондопога»  существует три года, и за это время стала стимулом для развития бизнеса. Вместе с компаниями в район пришли значительные инвестиции. Резиденты ТОР изготавливают экологическую продукцию из дикоросов, реализуют  проекты по глубокой переработке древесины, развиваются в сфере туризма, производят строительные материалы. В ближайшее время в Янишполе откроются два завода по переработке рыбы.

В настоящее время идет подготовка документов и рассматривается ряд заявок на получение статуса резидента ТОР «Кондопога».

Фото редакции газеты «Новая Кондопога» с сайта правительства Карелии

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