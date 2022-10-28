Теплообмен: почему нужно приносить одежду в благотворительный фонд

Автор Савичева Алёна.

Наверняка, у каждого человека рано или поздно встает вопрос, что делать с надоевшими, вышедшими из моды или пришедшими в негодность вещами. Отдавать или перепродавать кому-то не всегда удобно, у многих нет на это времени и ресурсов.

Выбрасывать вещи зачастую очень жалко, да к тому же крайне не экологично. Количество текстиля, который попадает на свалку, по данным благотворительного фонда «Второе дыхание», составляет порядка 10% от общего объема мусора.

Казалось бы, 10% не такая большая цифра, но если представить масштабы и объемы всего мусора, то это невероятно огромное количество.

Каждый человек занимается своим делом, инженер проектирует, бухгалтер считает, учитель преподает и т.д. Сотрудники благотворительного фонда «Теплообмен» профессионально сортируют, распределяют и помогают. Они рассказали, почему лучше приносить одежду в Благотворительный Фонд «Теплообмен».

«Теплообмен» существует уже 3 года, и за это время Фонд собрал опытную команду сортировщиков, которые мастерски справляются со своим делом.

Ежедневно через их руки проходит порядка 800 килограммов вещей. Только подумайте, какой это колоссальный труд! Каждая вещь внимательно просматривается на наличие пятнышек, дырочек и других мелких недостатков. Далее вещи разделяются на несколько категорий: гуманитарная помощь, переработка, ветошь для животных и продажа.

Гуманитарная помощь

Это то, ради чего проект «Теплообмен» появился. Дать каждому нуждающемуся вещи первой необходимости: одежду, которая согреет зимой, коляску и распашонки для новорожденного малыша, подгузники для лежачих больных и прочее. Людей, которым необходима вещевая помощь, очень много.

Поэтому сотрудники фонда постоянно отвозят вещи, передают через волонтеров, отдают в центрах выдачи и помогают, чем могут. Директор Центра Юлия Зайцева очень часто сама отвозит мешки с вещами в различные организации и волонтерам из других городов Карелии. Жители Петрозаводска могут получить помощь на ул.Краснофлотской, 34 при предоставлении необходимых документов.

Центр работает не только по городу Петрозаводску, но и по всей Карелии. Люди из Бесовца, Шуи и прочих деревень приезжают за помощью в бесплатный магазин, который находится в поселке Мелиоративный. Его Фонд смог оборудовать благодаря Гранту Главы Карелии.

В холодное время года еженедельно Фонд проводит акцию "Накорми голодного" совместно с АНО "Другой Формат". Нуждающиеся люди могут получить горячий обед прямо на улице. При этом сотрудники АНО "Другой Формат" советуют им, как можно восстановить документы, помогают с временным жильем и поиском работы. Сотрудничество с коллегами в работе Фонда - очень важный аспект.

Регулярно в Фонде собирают с помощью жителей Карелии подарки для стариков и многодетных семей на праздники.

Переработка

Следующая часть работы Фонда - это передача непригодных для носки вещей в переработку, таким образом они тоже получают вторую жизнь. Таких вещей очень много - около 40% от всего объема. В месяц это не менее 10 тонн! И общими усилиями эти вещи не попадают на свалку, а становятся чем-то новым, нужным и важным. Таким образом, снижается нагрузка на экологию.

Часть ветоши попадает в местные приюты животных, это тоже важный аспект работы. Ведь животные так же, как и люди, нуждаются в тепле и уюте в холодное время года.

Продажа

Помимо центров выдачи, Фонд содержит четыре Благотворительных магазина «Теплообмен» , в которых вещи продаются по социальным ценам, что, безусловно, тоже очень помогает многим людям. Детские вещи - от 30 рублей, взрослые - от 50. На деньги от продажи осуществляется вся работа Фонда, содержатся все помещения, выплачиваются зарплаты сотрудникам, производится установка новых теплобоксов и т.д.

Работники магазинов стараются делать так, чтобы покупателям было комфортно и уютно, здесь всех радушно встретят и помогут подобрать то, что нужно.

Если вы давно ищете какую-то вещь, вы всегда можете оставить запрос продавцам, кто знает, может через пару дней она попадется на сортировке...

Фонд постоянно проводит полезные и интересные мероприятия и конкурсы.

Одним из таких мероприятий является СВОП - это обмен вещами, который проводится ежемесячно. Юлия Зайцева регулярно проводит эколекции для школьников. Очень важно учить детей правильному отношению к экологии с самого детства.

Прием и выдача гуманитарной помощи осуществляется в будни с 14 до 17 по адресу:

ул. Нойбранденбургская, 25.

Магазины находятся в Петрозаводске по следующим адресам:

Ул. Краснофлотская 34, тел. 22-05-15

Ул. Луначарского 19, тел. 22-21-55

Ул. Энгельса 17 тел.79-88-85

Ул. Лососинское шоссе 26 тел. 44-52-27