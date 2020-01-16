Теплая погода сохранится в Карелии в пятницу

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +1, -1, днем +1, +3.

17 января в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, на севере местами похолодает до -9. Днем -1, +4.

В Калевале днем 1, ночью -4;

В Медвежьегорске днем 2, ночью 0;

В Пудоже днем 3, ночью 1;

В Сортавале днем 3, ночью 2.