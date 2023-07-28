Технологии ИИ к 2030 году могут дать прирост в 10% к ВВП мира

Сбер прогнозирует, что использование технологий искусственного интеллекта, таких как большие языковые модели, к 2030 году может дать прирост к мировому ВВП в 10%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе саммита Россия - Африка.



В 2022 году произошел прорыв - появились так называемые большие языковые модели, LLM-модели, и эти модели могут добавить еще 10% к мировому ВВП в 2030 году. Основной прогресс будет происходить в направлениях, где есть взаимодействие с клиентами - маркетинг, продажи, разработка программного обеспечения,

- сказал Ведяхин, выступая на сессии, посвященной искусственному интеллекту.



Первый зампред Сбера также подчеркнул, что многие страны Африки заинтересованы в развитии технологий искусственного интеллекта, которые могут улучшить работу в области здравоохранения, продовольственной безопасности и других. Ведяхин отметил, что Африка является одним из самых уязвимых континентов в мире в вопросах изменения климата, поэтому применение технологий искусственного интеллекта в прогнозировании климатических аномалий может дать максимальный эффект. Он добавил, что Сбер активно работает в этой сфере и готов сотрудничать с африканскими странами.



Большими языковыми моделями, или LLM (large language model), называются нейросети, которые обучаются на больших объемах текстовых данных и используются для выполнения различных задач, в том числе для автоматического перевода на разные языки. К наиболее известным LLM относят GPT-3 и GPT-4 от OpenAI.



Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие".