Татьяны смогут бесплатно сходить в Национальный музей

Мероприятия, посвященные Дню студента, пройдут в Национальном музее Карелии. С 24 по 26 января в музее будет проходить акция «Халява, ловись!» (6+). Посетителям расскажут об истории образования, предложат поучаствовать в праздничной лотерее.

25 января посетительницы с именем Татьяна смогут посмотреть постоянную экспозицию и временные выставки музея бесплатно, сообщили в региональном Министерстве культуры.

28 января в 15:00 участниками экскурсии «Ученье - свет» смогут стать бывшие, настоящие и будущие студенты. // фото: «Петрозаводск говорит»