04 февраля 2020, 10:31
Спорт

Танцевальная пара из Петрозаводска стала чемпионом Северо-Запада

Алексей Майоров и Вера Маркова представят республику на Первенстве России по танцевальному спорту

Петрозаводские танцоры вернулись из Мурманска с заслуженными наградами. Наши танцевальные пары отлично выступили на Первенстве Северо-Западного федерального округа и прошли отборочный тур на Первенство России, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Алексей Майоров и Вера Маркова завоевали золотые медали в двоеборье, Дети-2 (8 танцев).

Даниил Никитин и Милана Хайгонен стали финалистами (6 место) в Первенстве СЗФО, двоеборье, юниоры-2.

Еще одна петрозаводская пара - Всеволод Клименок и Анастасия Редькина - стали финалистами Первенства СЗФО в двоеборье, молодежь (5 место).

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