Танцевальная пара из Петрозаводска стала чемпионом Северо-Запада

Петрозаводские танцоры вернулись из Мурманска с заслуженными наградами. Наши танцевальные пары отлично выступили на Первенстве Северо-Западного федерального округа и прошли отборочный тур на Первенство России, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Алексей Майоров и Вера Маркова завоевали золотые медали в двоеборье, Дети-2 (8 танцев).

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Даниил Никитин и Милана Хайгонен стали финалистами (6 место) в Первенстве СЗФО, двоеборье, юниоры-2.

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Еще одна петрозаводская пара - Всеволод Клименок и Анастасия Редькина - стали финалистами Первенства СЗФО в двоеборье, молодежь (5 место).