T2 представил бизнесу актуальные инструменты для защиты от киберугроз

В арсенале оператора — платформа для защиты сайтов и веб-приложений, а также обучающая система, которая с помощью имитации фишинга помогает оценить готовность персонала к атакам.

Фото: Центр "Мой бизнес"

Российский оператор мобильной связи принял участие в семинаре «Информационная безопасность. Актуальные инструменты для бизнеса», организованном центром «Мой бизнес. Карелия» для предпринимателей региона.

Сергей Царанцев, менеджер по развитию сервисов информационной безопасности и хранения данных макрорегиона «Северо-Запад» T2, сообщил, что количество кибератак на российские онлайн-ресурсы выросло в 5-6 раз и подчеркнул важность не только своевременной защиты компании, но и быстрого восстановления после атак.

Эксперт представил облачную платформу защиты сайтов и веб-приложений от Т2, состоящую из трех сервисов: WEB AntiDDoS, WEB Antibot и WAF Lite и разобрал на реальных кейсах, как они закрывают интернет-ресурсы, данные и инфраструктуру от атак, сохраняя непрерывность работы бизнеса.

Также спикер познакомил участников с обучающей платформой T2 Security Awareness, которая позволяет проверить готовность сотрудников к реальным атакам: имитация фишинговых рассылок показывает, кто попадется на уловку злоумышленника до того, как это произойдёт в жизни.

Для нас важно быть рядом с предпринимателями не только тогда, когда им нужна связь. Сегодня цифровая инфраструктура становится основой практически любого бизнеса, а значит, вместе с возможностями растут и риски. Защита бизнеса от киберугроз – это не абстрактная задача для компаний, а конкретный набор действий и инструментов, доступных предпринимателям. Отдельно отмечу, что цифровая безопасность начинается не только с технологий, но и с осознанного поведения людей, поэтому важно уделять внимание обучению сотрудников,

- подчеркнул директор петрозаводского филиала T2 Андрей Зыкин.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства в АНО «Центр «Мой бизнес» Ксения Жарова отметила, что сейчас, когда киберугрозы становятся всё более изощренными, защита бизнеса в цифровой среде является не роскошью, а необходимостью.

Отсутствие киберзащиты – это не только риск финансовых потерь, но и угроза репутации, риск оттока клиентов к конкурентам и падения позиций сайта в поисковых системах. Эксперт мероприятия, наш партнер, транслирует деловым кругам Карелии о цифровых решениях, которые позволят бизнесу сосредоточиться на развитии, не беспокоясь о безопасности своего онлайн-присутствия,

- сказала Ксения Жарова.

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