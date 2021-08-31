Светофоры отключены на двух перекрестках в Октябрьском районе

В Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта – с улицами Мелентьевой и Ленинградской отключены светофоры. Светофорные объекты перестали работать из-за повреждения на электросети.

В мэрии сообщили, что восстановить работу светофора на перекрестке с Ленинградской улицей планируют в течение дня. Что касается второго светофора в районе пересечения с Мелентьевой, то его обещают вернуть в строй до конца недели.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательнее и «читать» дорожные знаки. (фото WolfBlur, pixabay.com)