Суд обязал пудожских чиновников отремонтировать «убитую» дорогу

Житель Пудожа обратился в суд с иском к местной администрации. Пудожанин требовал, чтобы районная администрация привела улицу Пригородная в порядок, поставила запрещающие проезд грузовиков дорожные знаки и заодно поставила колонку для забора воды рядом с его домом.

Начался суд. Представитель районной администрации не согласился с иском. В ответе чиновники указали, что запрещающие дорожные знаки нарушат права организаций, производственные базы которой расположены на улице Пригородная. Также представитель мэрии считал, что «не доказан факт необходимости проведения капитального ремонта автомобильной дороги». Также ответчик посчитал, что двух колонок, которые и так есть на этой улицы, достаточно для местных жителей.

Между тем присутствовавший на заседании представитель Госавтоинспекции подтвердил, что улица нуждается в капремонте. При этом иного проезда к базам организации, кроме как Пригородной улицы, нет.

В итоге суд обязал мэрия капитально отремонтировать дорогу из-за имеющихся выбоин, просадок, отсутствия тротуаров и необходимых дорожных знаков. Требования установки запрещающих знаков суд счел необоснованными, так как проезд к базам возможен лишь по спорному участку дороги. Также суд отказал в том, чтобы рядом с домом заявителя установили третью колонку для забора питьевой воды, сообщает пресс-служба районного суда.

Отметим, что ранее районный суд оштрафовал местную администрацию за ненадлежащее содержание дорог в Пудоже. Административное наказание составило 200 тысяч рублей. (фото samara.aif.ru)