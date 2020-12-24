Студентов приглашают на работу в туристическую отрасль

Молодежи республики предлагают пройти обучение для дальнейшего трудоустройства в качестве экскурсоводов, сообщает сайт правительства Карелии.

Подготовка по специальности будет проводиться на базе Морского музея клуба «Полярный Одиссей» в январе 2021 года. Комплектование группы на обучение проводит Студенческая биржа труда при Управлении труда и занятости Карелии.

В ходе обучения, которое продлится до начала туристического сезона, обучаемые познакомятся с культурой и традициями клуба, детально изучат главные экспонаты музея, узнают теорию корабля и основы традиционного кораблестроения, получат знания по истории российского флота и отечественной морской культуры.

Трудоустройство предлагается там же – в Морском музее клуба «Полярный Одиссей». Сообщается, что будущие экскурсоводы смогут принять участие в водных походах клуба.

Обучение бесплатное. График обучения и работы будет построен таким образом, чтобы позволить студентам совмещать подготовку с основным обучением в техникуме или в вузе.

Заработная плата начинающего экскурсовода составит до 700 рублей в день, затем – 1000.

Больше информации о Клубе «Полярный Одиссей» и о Морском музее «Полярного Одиссея», а также о проектах клуба можно найти на сайте.

Студенческая биржа труда Республики Карелия создана в 2020 году с целью трудоустройства студенческой молодежи и выпускников среднего профессионального и высшего образования.

С начала года биржа предложила для молодежи более сотни вакансий в разных отраслях экономики: в организациях общественного питания, туризма, производства, сферы дорожного строительства, IT-технологий, образования и медицины.

Узнать о вакансиях Студенческой биржи труда и получить подробную консультацию можно в группе «ВКонтакте» и по тел. 8-953-547-63-30

Фото с сайта polar-odyssey.org