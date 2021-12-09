Студенты консерватории без вольных жестов показали самые истоки

Большую программу в рамках Года карельских рун показал на сцене Петрозаводской государственной консерватории фольклорный ансамбль «Истоки». Дорогими жемчужинами в фольклорном ожерелье стали образцы карельских рун, йойг, причитаний и наигрышей. Студенты кафедры музыки финно-угорских народов представили фрагмент свадебного обряда и веселые пиирилейкки.

Руководитель ансамбля Светлана Николаева деликатно подходит к реконструкции древней музыкальной культуры. Многие поколения студентов успешно перенимают от опытного педагога навыки народной певческой традиции.

Преподаватели Игорь Соловьев и Наталья Михайлова потрудились над инструментальной и хореографической частями представления.

«Яркие подлинные исконные пласты карельской культуры как осколки старинных керамических изделий, которые откапывают археологи»,

- сказала Светлана Николаева.

Обладатель видео концерта: Петрозаводская государственная консерватория