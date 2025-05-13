Стоматология на колесах проедет по поселкам Прионежья

Некоторые ближайшие к Петрозаводску населенные пункты объедет стоматология на колесах.

С 5 мая по 13 число передвижной мобильный стоматологический комплекс принимал жителей Шуи.

Со среды 14 мая медики будут принимать граждан на станции Шуйская до 16 мая. Затем с 19 числа и по 23 мая стоматологи будут дежурить в Заозерье, а с 26 по 30 мая – в Деревянке. Прием ведут по записи. © «Петрозаводск говорит»