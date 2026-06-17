Стартовал лекторий Сбера о технологиях для развития и обучения

Первый лекторий прошел во Владивостоке

Фото: Сбер

На полях X Восточного экономического форума Сбер запустил образовательный проект – лекторий о современных цифровых технологиях для развития и обучения. В рамках проекта СберУм будет проводиться серия мероприятий для обмена опытом и знаниями, изучения и применения современных технологий искусственного интеллекта для использования их в любой отрасли, сфере науки и бизнеса.

В основе этой инициативы — цифровые решения Сбера, которые помогают каждому человеку в решении жизненных и профессиональных задач.

Первый лекторий объединил жителей Приморского края, его провёл директор центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик. С приветственным словом перед участниками выступил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Сегодня во Владивостоке мы запускаем новый проект — лекторий, посвященный современным технологиям. СберУм станет площадкой для всех, кто хочет узнать и разобраться в технологических трендах и AI- решениях от образования и здравоохранения, до промышленности и других сфер,

- подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В дальнейшем встречи будут проходить в разных регионах страны с участием ведущих экспертов, которые расскажут о том, как технологии помогают в развитии и обучении.

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