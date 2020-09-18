Стало известно, как будет организовано сообщение с островом Кижи

Заповедный остров Кижи со знаменитой Преображенской церковью в следующем году станет более доступным для путешественников, сообщает «Российская газета»



Сегодня доплыть до Кижей можно из Петрозаводска по Онежскому озеру на "Комете". Такая поездка туда и обратно обойдется в 2950 рублей на человека. Отдельно нужно заплатить за вход в музейную зону. Время в пути – чуть более часа. Расписание судов устроено так, что можно приплыть, три часа погулять по острову и уехать обратно в Петрозаводск.

Есть и другой вариант – отправиться на автомобиле в Заонежье до деревни Оятевщина, а это около 300 километров от столицы Карелии, где работают частники, которые перевезут туристов на остров на своих моторках.

Теперь же в музее решили потеснить заонежских лодочников, приобрести паром и выстроить собственную логистику в проливе, отделяющем остров от материка. Предполагается, что судно будет ходить один раз в полчаса, а добраться до острова можно будет за 10-15 минут.

"Судно закажем на Ладожской верфи, оно будет рассчитано на 50 пассажиров",

– рассказала директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова. Деньги, а это 30 миллионов рублей, выделит Министерство культуры России.

Подождать паром туристы смогут в доме, который музей уже купил в деревне Оятевщина. Зимой пассажиров будут доставлять на остров судами на воздушной подушке. Музей уже начал ремонт причала, к которому будет швартоваться паром. Ему присвоили четвертую категорию безопасности.

А чтобы путешественники могли без проблем добраться к переправе, продолжается строительство дороги "Великая Губа – Оятевщина". 30-километровый участок соединит юг Заонежского полуострова с Медвежьегорском, где сходятся сразу две федеральные трассы – М-119 «Вологда – Медвежьегорск» и Р-21 «Кола». Строительство дороги обещают завершить в будущем году.

Но не только островом Кижи будут привлекать путешественников. В Карелии создадут новый туристический кластер "Ожившие легенды Заонежья". В него войдут шесть деревень, среди которых и Фоймогуба с легендами о Шуньгской ярмарке, Толвуйский погост с преданиями об инокине Марфе Романовой, матери царя Михаила, деревня Кузаранда, упоминание о которой есть в "Писцовой книге Обонежской пятины" от 1563 года и другие.

Проекты планирует реализовать музей Кижи с привлечением федеральных средств. Здесь появятся парковки, гостиничные номера, кафе, торговые объекты. На новом туристическом направлении собираются проводить российские и международные мероприятия под брендом "Легендарная Карелия – ожившие легенды Заонежья", разработают и линейку сувенирной продукции. А еще будут продвигать экологический туризм, так как на этой территории сохранились участки малонарушенных лесов, а также места обитания редких видов животных и растений.

Новая логистика должна позволить туристам комфортно добираться в музей-заповедник "Кижи" в любое время года.