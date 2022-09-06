Стало известно, где будет одна из «умных спортивных площадок»

«Умная спортплощадка» в Лахденпохском районе появится рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом. Об этом рассказали в Минспорта Карелии.

Ее установят в рамках нового федерального проекта «Бизнес - спринт». Всего в Карелии будет четыре подобных площадки - в Петрозаводске, Лахденпохье, Костомукше и Олонце.

Спортивный объект оборудуют Wi-Fi, здесь смогут заниматься все желающие.

Отсканировав QR-код, можно получить инструкцию от тренера, сформировать программу тренировок и следить за правильной техникой выполнения упражнений. Оборудование закупят еще в ткущем году, а установят в следующем. // Фото: pxhere.com