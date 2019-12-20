Средняя зарплата в Карелии вновь выросла

Средняя зарплата в Карелии в очередной раз выросла. Такой информацией поделился Карелиястат.

По данным статистического ведомства, средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за октябрь 2019 года составила 41523,6 рубля. По сравнению с октябрем 2018 года этот показатель увеличился на 6,1%.

В свою очередь, уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с октябрем 2018 года на 2,4%.